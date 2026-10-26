A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (26)
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Veja na edição desta segunda-feira (26), de "A Hora da Venenosa": depois de um período internado para uma cirurgia de marca-passo, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, voltou para casa, e ficou surpreso com as novas instalações promovidas pela esposa. O que será? Falando em reforma, a vida amorosa de Belo anda em maus lençóis, desde que foi flagrado pela namorada, Rayane Figliuzzi, pulando a cerca. Apesar de ainda morarem juntos, Belo teria mandado instalar uma fechadura, com código na porta do quarto, e também câmeras de segurança. Vish! Alguém vai ter que dormir na sala.
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