A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta (04)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Neymar revelou o nome da terceira filha que está esperando com a influenciadora Bruna Biancardi: Mariah. A caçula vai ter nome com a letra "M", assim como as irmãs, Mavie e Mel. Uma fofura! E a cantora Mariana Fagundes, que também está grávida, passou momentos de pânico nas alturas. O avião em que ela estava precisou realizar um pouso de emergência. Que tenso! E não para por aí: Você sabe quantas cirurgias plásticas a Gretchen fez? Nem ela! A cantora fez novos procedimentos e aprovou o resultado!
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A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quarta (02)
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