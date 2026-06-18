A Hora da Venenosa: filha de Joelma deixa de trabalhar com a mãe para integrar banda do pai
Decisão causa polêmica entre os fãs que relembram separação conturbada de Joelma e Ximbinha
A filha caçula da cantora Joelma, Yasmin Mendes, deixou de trabalhar com a mãe para integrar a banda do pai, Ximbinha. A estreia da jovem aconteceu no último fim de semana, durante uma apresentação no Pará.
Aos 21 anos, Yasmin é casada e se tornou mãe pela primeira vez no ano passado. De acordo com a equipe de Ximbinha, ela passa a fazer parte de forma definitiva do projeto musical comandado pelo pai.
A mudança chamou a atenção do público e gerou repercussão nas redes sociais, principalmente em razão da relação conturbada entre Joelma e Ximbinha, que protagonizaram uma separação polêmica há alguns anos.
Entre os fãs, as opiniões ficaram divididas. Enquanto alguns destacaram que Yasmin tem o direito de seguir o próprio caminho profissional e construir sua trajetória artística, outros relembraram os conflitos envolvendo os pais da jovem.
Até o momento, nem Yasmin nem Joelma se pronunciaram publicamente sobre a mudança.
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