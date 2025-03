A Hora da Venenosa: filme "Ainda estou aqui" conquistou o primeiro Oscar para o Brasil

O filme "Ainda estou aqui", do diretor Walter Salles, registrou um marco histórico neste domingo (02). O longa-metragem foi vencedor do prêmio Oscar, o primeiro da história do país. A produção foi vitoriosa na categoria de melhor filme estrangeiro, mas também recebeu outras duas indicações, melhor filme e melhor atriz. O Oscar é a maior premiação do cinema mundial.