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Prato feito pesa no bolso: preço da refeição sobe mais que a inflação em um ano

Alta dos valores foi motivada por aumento dos custos dos restaurantes da capital, como aluguel e compra de botijão de gás

Balanço Geral MG|Do R7

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Aluguel, botijão de gás e outros custos dos restaurantes de Belo Horizonte estão cada vez mais altos. E quem sentiu esse impacto no bolso também foi o tradicional prato feito.

A reportagem especial mostra o aumento no preço das principais refeições da capital e como isso tem afetado comerciantes e consumidores.

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