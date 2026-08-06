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Achamos em Minas visita Sabará, a 'Terra da Jabuticaba'

Dos doces e licores às receitas típicas que atravessam gerações, cada cantinho revela um pedacinho da cultura, da natureza e da hospitalidade mineira.

Balanço Geral MG|Do R7

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No Achamos em Minas desta semana, Luciana Katahira visita Sabará, uma cidade onde história, tradição e sabor caminham lado a lado.

Entre igrejas centenárias, ruas de pedra, paisagens encantadoras e o charme do patrimônio mineiro, Sabará também conquista pelo fruto que virou símbolo da cidade: a jabuticaba.

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