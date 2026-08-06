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A Hora da Venenosa: cidade no interior de MG recebe o título de "Hollywood caipira"

Com apenas 5 mil habitantes, município do Sul de Minas se tornou referência nacional na produção de conteúdo digital voltado ao humor e à vida no campo

Balanço Geral MG|Do R7

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A cidade de Cana Verde, no Sul de Minas Gerais, localizada a cerca de 280 km de Belo Horizonte, ganhou o apelido de "Hollywood caipira".

O município, com aproximadamente 5 mil habitantes, é a terra natal de influenciadores digitais como Isaac Amendoim, Gustavo Tubarão e Tião Bruto.

O título reforça a força da produção de conteúdo local, que une humor e as tradições rurais do interior mineiro, conquistando milhões de seguidores nas redes sociais e atraindo a atenção de todo o Brasil.

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  • A Hora da Venenosa
  • "Hollywood caipira"

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