A Hora da Venenosa: cidade no interior de MG recebe o título de "Hollywood caipira"

A cidade de Cana Verde, no Sul de Minas Gerais, localizada a cerca de 280 km de Belo Horizonte, ganhou o apelido de "Hollywood caipira".



O município, com aproximadamente 5 mil habitantes, é a terra natal de influenciadores digitais como Isaac Amendoim, Gustavo Tubarão e Tião Bruto.



O título reforça a força da produção de conteúdo local, que une humor e as tradições rurais do interior mineiro, conquistando milhões de seguidores nas redes sociais e atraindo a atenção de todo o Brasil.



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