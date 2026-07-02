A Hora da Venenosa: Henrique da dupla com Juliano passa por cirurgia e precisa cancelar dois shows

A dupla sertaneja Henrique e Juliano anunciou, na última terça-feira (30), o cancelamento de dois shows que seriam realizados nesta semana em Rondônia.



A decisão foi tomada após Henrique passar por uma cirurgia de urgência para corrigir uma hérnia inguinal. O cantor já recebeu alta hospitalar, mas deverá permanecer em repouso até o dia 8 de julho, seguindo orientação médica. Por esse motivo, as apresentações da dupla foram canceladas.



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