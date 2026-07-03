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A Hora da Venenosa: Luan Pererira termina relacionamento de forma repentina e surpreende noiva

'Um dia me amava e no outro acordou terminando o relcionamento', desabafou a influenciadora

Balanço Geral MG|Do R7

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O cantor Luan Pereira terminou o noivado com a influenciadora Victória Miranda. Ela contou em suas redes sociais que foi totalmente surpreendida pela decisão repentina do artista: 'Um dia me amava e no outro acordou terminando o relcionamento', desabafou. A justificativa do cantor seria de que o 'coração não ardia' mais pela influenciadora.

Em uma postagem na redes, Victória disse ter feito o possível para que a relação desse certo, mas Luan não teria se importado com a situação.

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  • A Hora da Venenosa
  • Luan Pereira
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