A Hora da Venenosa: Luciana Gimenez enfrenta recuperação difícil após cirurgia de emergência

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, está passando por um momento delicado após realizar uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia de disco. A recuperação tem sido difícil para a celebridade, que compartilhou com seus seguidores nas redes sociais as dificuldades enfrentadas no pós-operatório. Além de sofrer com falta de ar, Luciana revelou estar com o pescoço inchado e hematomas espalhados pelo corpo. Veja os detalhes no quadro A Hora da Venenosa desta segunda-feira (17).