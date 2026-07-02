A Hora da Venenosa: Luísa Sonza leva na esportiva comparações com Haaland, jogador da Noruega

A cantora Luísa Sonza virou assunto nas redes sociais após ser comparada ao atacante norueguês Erling Haaland. Os internautas destacaram a semelhança entre os dois, principalmente por causa do cabelo loiro e comprido da artista.



Entrando na brincadeira, Luísa compartilhou uma foto nas redes sociais usando uma camisa personalizada com a imagem do jogador e o próprio nome estampado, divertindo os fãs e reforçando o bom humor diante das comparações.



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