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A Hora da Venenosa: Luísa Sonza leva na esportiva comparações com Haaland, jogador da Noruega

Semelhança entre o cabelo da cantora e do jogador chama a atenção nas redes sociais

Balanço Geral MG|Do R7

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A cantora Luísa Sonza virou assunto nas redes sociais após ser comparada ao atacante norueguês Erling Haaland. Os internautas destacaram a semelhança entre os dois, principalmente por causa do cabelo loiro e comprido da artista.

Entrando na brincadeira, Luísa compartilhou uma foto nas redes sociais usando uma camisa personalizada com a imagem do jogador e o próprio nome estampado, divertindo os fãs e reforçando o bom humor diante das comparações.

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