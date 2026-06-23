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A Hora da Venenosa: palco desaba durante show de Amado Batista e deixa feridos

Imagens do momento do desabamento mostram a correria e o desespero dos fãs

Balanço Geral MG|Do R7

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Durante um show do cantor Amado Batista na última segunda-feira (22) em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, o parte da estrutura do palco desabou. Até o momento, o número de pessoas que precisram de atendimento médico não foi divulgado.

Imagens do momento do desabamento mostram a correria e o desespero dos fãs que estavam presentes no local.

A Prefeitura de Itapetinga informou que nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves. Elas foram atendidas pelas equipes de emergência que estavam no plantão do evento.

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