A Hora da Venenosa: polícia de Goiânia investiga possível golpe envolvendo Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco e o pai dele foram indiciados por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa por causa da compra de um carro de luxo. De acordo com a Polícia Civil de Goiânia, eles tentaram aplicar um golpe em um empresário do setor automobilístico com a ajuda do advogado Eliel Souza. Este advogado teria ajudado na troca de dois carros do cantor por um veículo raro sem informar que os automóveis do sertanejo estavam financiados. O falso advogado acabou aplicando um golpe no próprio cantor ao ficar com o carro de luxo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!