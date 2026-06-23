A Hora da Venenosa: Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho
'Papai do Céu escutou o meu pedido', diz Zoe, a filha mais velha de Sabrina
Nesta segunda-feira (22), a apresentadora e empresára Sabrina Sato e o ator Nocolas Prattes anunciaram a gravidez do primeiro filho.
O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Zoe, a filha mais velha da apresentadora, fez um relato emocionante: 'Desde quando eu tinha cinco anos eu peço para o Papai do Céu um irmaozinho, e agora ele me escutou!'
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