A Hora da Venenosa: Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho

Nesta segunda-feira (22), a apresentadora e empresára Sabrina Sato e o ator Nocolas Prattes anunciaram a gravidez do primeiro filho.



O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Zoe, a filha mais velha da apresentadora, fez um relato emocionante: 'Desde quando eu tinha cinco anos eu peço para o Papai do Céu um irmaozinho, e agora ele me escutou!'



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!