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A Hora da Venenosa: Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho

'Papai do Céu escutou o meu pedido', diz Zoe, a filha mais velha de Sabrina

Balanço Geral MG|Do R7

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Nesta segunda-feira (22), a apresentadora e empresára Sabrina Sato e o ator Nocolas Prattes anunciaram a gravidez do primeiro filho.

O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Zoe, a filha mais velha da apresentadora, fez um relato emocionante: 'Desde quando eu tinha cinco anos eu peço para o Papai do Céu um irmaozinho, e agora ele me escutou!'

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