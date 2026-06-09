A Hora da Venenosa: sambista Arlindinho tem cordão e bracelete roubados em assalto
Sambista pede ajuda dos fãs para recuperar objetos
Após um show no Rio de Janeiro, o sambista Arlindinho teve alguns itens roubados, dentre eles um cordão e um bracelete de ouro.
O cantor publicou um prounciamento em suas redes sociais dizendo que está bem, mas pediu a ajuda dos fãs para recuperar os objetos roubados: "Se alguém souber do paradeiro do bracelete e do cordão podem me avisar!"
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