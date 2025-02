A Hora da Venenosa: Shakira desembarca no Rio de Janeiro para cumprir agenda de shows no Brasil

A cantora Shakira desembarcou em solo brasileiro para cumprir agenda de shows. A colombiana foi recebida pelos fãs que se aglomeraram na saída do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A artista parou para tirar fotos e conversar com os admiradores que aguardavam desde cedo a chegada da diva pop. Shakira se apresenta na terça-feira (11), no Rio, e na quinta-feira (13), em São Paulo.