A Hora da Venenosa: Tati Bernardi relembra 'fora elegante' que recebeu de Humberto Carrão

Durante participação em um podcast, a escritora Tati Bernardi relembrou um fora que levou do ator Humberto Carrão. Ela contou que os dois estavam em uma festa quando o ator chamou sua atenção.



Segundo Tati, ela decidiu tomar a iniciativa e foi direta: "Acho que a gente deveria se beijar". Carrão, no entanto, recusou de forma bem-humorada, respondendo: "Vamos marcar para frente".



A história foi contada em tom descontraído e divertiu os participantes do programa.



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