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A Hora da Venenosa: Tati Bernardi relembra 'fora elegante' que recebeu de Humberto Carrão

Romancista revelou, durante um podcast, a resposta inusitada que recebeu ao tentar beijar o ator em uma festa

Balanço Geral MG|Do R7

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Durante participação em um podcast, a escritora Tati Bernardi relembrou um fora que levou do ator Humberto Carrão. Ela contou que os dois estavam em uma festa quando o ator chamou sua atenção.

Segundo Tati, ela decidiu tomar a iniciativa e foi direta: "Acho que a gente deveria se beijar". Carrão, no entanto, recusou de forma bem-humorada, respondendo: "Vamos marcar para frente".

A história foi contada em tom descontraído e divertiu os participantes do programa.

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  • A Hora da Venenosa
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