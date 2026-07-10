A Hora da Venenosa: Tati Bernardi relembra 'fora elegante' que recebeu de Humberto Carrão
Romancista revelou, durante um podcast, a resposta inusitada que recebeu ao tentar beijar o ator em uma festa
Durante participação em um podcast, a escritora Tati Bernardi relembrou um fora que levou do ator Humberto Carrão. Ela contou que os dois estavam em uma festa quando o ator chamou sua atenção.
Segundo Tati, ela decidiu tomar a iniciativa e foi direta: "Acho que a gente deveria se beijar". Carrão, no entanto, recusou de forma bem-humorada, respondendo: "Vamos marcar para frente".
A história foi contada em tom descontraído e divertiu os participantes do programa.
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