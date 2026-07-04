A Hora da Venenosa: Taylor Swift e Travis Kelce oficializam união em casamento luxuoso em NY
A cerimônia reuniu cerca de 1000 convidados, incluindo grandes nomes da música e do esporte
A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Trevis Kelce se casaram em uma cerimônia luxuosa em Nova York, nos Estado Unidos.
O casamento aconteceu na última sexta-feira (3) em uma arena na região Central de Nova York. O casal fez questão que tudo ocorresse de forma sigilosa, sem nenhuma divulgação da celebração.
A cerimônia reuniu cerca de 1000 convidados, incluindo grandes nomes da música e do esporte.
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