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A Hora da Venenosa: Taylor Swift e Travis Kelce oficializam união em casamento luxuoso em NY

A cerimônia reuniu cerca de 1000 convidados, incluindo grandes nomes da música e do esporte

Balanço Geral MG|Do R7

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A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Trevis Kelce se casaram em uma cerimônia luxuosa em Nova York, nos Estado Unidos.

O casamento aconteceu na última sexta-feira (3) em uma arena na região Central de Nova York. O casal fez questão que tudo ocorresse de forma sigilosa, sem nenhuma divulgação da celebração.

A cerimônia reuniu cerca de 1000 convidados, incluindo grandes nomes da música e do esporte.

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