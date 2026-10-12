A Hora da Venenosa: Virgínia e Vini Júnior se separam novamente após rumores

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Virgínia e o cantor Vini Júnior não estão mais juntos. O término foi confirmado pela assessoria da influenciadora após boatos surgirem sobre a separação. Virgínia, que viajou aos Estados Unidos com os filhos, desmentiu rumores de conflito, afirmando que a decisão foi amigável. O casal já havia rompido em maio, mas reatou em junho deste ano. A relação com seus ex-parceiros e ausência de declarações por parte de ambos mantêm o público atento a possíveis desenlaces futuros.