Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa:Malvino Salvador e Kyra Gracie vão embora de evento após dança de Wanessa Camargo

Wanessa Camargo é citada em polêmica, pai de Felipe Araujo é atropelado e aniversário do filho caçula de Virgínia chama atenção pela ausência de convidados

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

A Hora da Venenosa: Malvino Salvador e Kyra Gracie deixam festa após dança sensual de Wanessa Camargo; pai de Cristiano e Felipe Araujo é atropelado por sua prórpia caminhonete; festa do filho caçula de Virgínia chama atenção pelo pequeno número de convidados presentes; Zé Felipe reúne filhos, irmão e mãe em almoço especial, mas Leonardo não aparece.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.