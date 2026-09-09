A Hora da Venenosa:Malvino Salvador e Kyra Gracie vão embora de evento após dança de Wanessa Camargo

A Hora da Venenosa: Malvino Salvador e Kyra Gracie deixam festa após dança sensual de Wanessa Camargo; pai de Cristiano e Felipe Araujo é atropelado por sua prórpia caminhonete; festa do filho caçula de Virgínia chama atenção pelo pequeno número de convidados presentes; Zé Felipe reúne filhos, irmão e mãe em almoço especial, mas Leonardo não aparece.