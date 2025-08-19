Logo R7.com
'A justiça está sendo feita', diz de viúva de gari morto em BH após confissão de suspeito

Após mais de uma semana, o empresário Renê Nogueira admitiu ter atirado contra a vítima

Balanço Geral MG|Do R7

A esposa do gari Laudemir Ribeiro, assassinado enquanto trabalhava na região Oeste de Belo Horizonte, disse que recebeu com alívio a notícia da confissão do suspeito, Renê Nogueira. "A justiça está sendo feita", afirmou Liliane, em entrevista à RECORD MINAS. A mulher falou ainda sobre o sentimento da família e amigos da vítima diante das posteriores negativas do suspeito em relação a autoria do homicídio. "Enquanto ele negava, a gente ficava em agonia. As provas mostravam que era ele. Isso dava uma revolta, porque estava tudo claro."

