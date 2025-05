Achamos em Minas: personagens de Cana Verde (MG) se destacam nas redes sociais

A cidade de Cana Verde, localizada no sul de Minas Gerais e com cerca de 6.000 habitantes, conquistou o Brasil pela internet. O humor e a criatividade dos influenciadores mostram como a vida no campo de forma divertida. O bar do Tião, conhecido por seu personagem bruto e sistemático, atraiu atenção nos últimos anos, tornando-se um ponto de visita frequente. Cana Verde mistura tradição com mídias digitais, entretendo um público cada vez mais amplo com suas histórias e personagens marcantes. Conheça um pouco mais sobre a história dessas pessoas e dessa cidade encantadora.



