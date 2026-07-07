Adolescente perde o controle de carro, atropela três pessoas e é apreendido em Patrocínio (MG)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após perder o controle do carro e atropelar três pessoas na Avenida Rufina Alvina de Jesus, no bairro Serra Negra, em Patrocínio, na tarde deste domingo (5). Segundo o Samu, uma das vítimas sofreu sangramento e suspeita de fratura, enquanto as outras duas estavam conscientes e orientadas; todas foram encaminhadas para a UPA. A Polícia Civil informou que foi registrado um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O adolescente foi liberado ao responsável legal, e o caso segue sob investigação.