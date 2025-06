Apresentação especial da Orquestra Sinfônica da PMMG celebra 250 anos da instituição

A Polícia Militar de Minas Gerais comemora seus 250 anos com uma apresentação especial na Sala Minas Gerais. O evento destacará uma performance da Orquestra Sinfônica da PM, com a participação do grupo 14BIS e do Coral Black to Black. A celebração culmina nessa mistura harmônica de música erudita, pop, rock e MPB, refletindo a cultura mineira e a interação comunitária.



