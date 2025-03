Bairro a Bairro: após chuvas, moradores pedem urgência nas obras de drenagem em Vespasiano (MG)

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (20), moradores da Vila Esportiva, em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte, pediram urgência na retomada das obras de drenagem e limpeza de bueiros. Eles relataram que, mesmo com chuvas leves, as vias do bairro ficam alagadas, causando transtornos para quem reside e circula pela área.



A Prefeitura de Vespasiano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, afirmou que está ciente da situação da Alameda do Marcelo, no Bairro Vila Esportiva. A administração municipal garantiu que, nos próximos dias, as equipes de manutenção estarão na via pública para realizar os trabalhos necessários para resolver o problema.