Bairro a Bairro: moradores cobram asfalto em rua sem pavimentação há 40 anos na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (29), os moradores da Rua Marcionilha Meira Alves, no bairro Veneza em Ribeirão das Neves, na Grande BH, enfrentam há 40 anos a falta de pavimentação. Mesmo com o pagamento regular de IPTU, a infraestrutura da via não foi melhorada. A prefeitura anunciou que adotará medidas paliativas para melhorar o acesso na área, enquanto novos projetos de pavimentação são estudados.



