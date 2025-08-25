Bairro a Bairro: moradores cobram infraestrutura em Mateus Leme e prefeito promete asfalto

No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (25), moradores de diversos bairros de Mateus Leme, na região Metropolitana de Belo Horizonte, cobram melhorias de infraestrutura. A população reclama da falta de asfalto, da poeira, de fossas que ainda substituem a rede de esgoto e até da presença de cobras nas casas.



O prefeito recebeu moradores e a equipe de reportagem no gabinete. Ele reconheceu os problemas, mas garantiu que o município já tem recursos assegurados para a pavimentação. Além do asfalto, o prefeito prometeu a construção de novas creches, escolas e unidades de saúde.



