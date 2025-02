Bairro a Bairro: moradores de Santa Luzia (MG) denunciam obras inacabadas na região

No Bairro a Bairro desta terça-feira (11), moradores do bairro Santa Rita, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam os transtornos causados pelas obras inacabadas da prefeitura na região. Segundo a população, a falta de conclusão das obras tem dificultado o tráfego seguro, especialmente para estudantes, além de outros problemas de infraestrutura que permanecem sem solução. A população cobra ações urgentes da Prefeitura, que até o momento não se manifestou sobre a situação. Confira a matéria completa no vídeo acima.