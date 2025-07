Bairro a Bairro: moradores denunciam falta de infraestrutura e pavimentação na Grande BH

Moradores do bairro Elizabeth, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, enfrentam dificuldades diárias devido à ausência de pavimentação e infraestrutura adequada nas ruas. A população local reclama da falta de atendimento por parte da administração municipal. As ruas permanecem em condições precárias, com trechos de terra, lama e buracos que dificultam o trânsito de veículos e a locomoção de pedestres. A comunidade destaca que, em muitos casos, foram os próprios moradores que se organizaram para construir trechos de concreto e melhorar as vias, diante da ausência de ações públicas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!