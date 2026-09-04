Bairro a Bairro: moradores denunciam infraestrutura precária em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Moradores denunciam problemas de infraestrutura no bairro Barcelona, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os relatos, diversas ruas estão em condições precárias, com muitos buracos e trechos ainda sem pavimentação.



De acordo com os moradores, a situação dificulta o acesso de veículos e pedestres e traz transtornos para quem vive na região, principalmente em dias de chuva.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!