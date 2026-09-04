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Bairro a Bairro: moradores denunciam infraestrutura precária em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Segundo os relatos, as ruas estão com muitos buracos e trechos ainda sem pavimentação; situação dificulta o acesso de veículos e pedestres

Balanço Geral MG|Do R7

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Moradores denunciam problemas de infraestrutura no bairro Barcelona, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os relatos, diversas ruas estão em condições precárias, com muitos buracos e trechos ainda sem pavimentação.

De acordo com os moradores, a situação dificulta o acesso de veículos e pedestres e traz transtornos para quem vive na região, principalmente em dias de chuva.

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