Bairro a Bairro: moradores denunciam péssimas condições de ruas e mato alto na Grande BH

No Bairro a Bairro desta terça-feira (8), moradores do bairro Rosimeire, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram as más condições de uma das ruas da comunidade. Segundo relatos, o local não tem estrutura adequada para a passagem de carros, ônibus, vans ou até mesmo ambulâncias.



Além da precariedade, os moradores enfrentam problemas como mato alto, descarte irregular de lixo e esgoto despejado próximo a uma área verde. A comunidade cobra providências imediatas da prefeitura para resolver a situação.



Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves, por meio da Secretaria Municipal de Obras, informou que realiza levantamentos periódicos para avaliar a infraestrutura da cidade e planejar futuras intervenções. Segundo a administração municipal, a equipe técnica faz avaliações nas três regiões do município com o objetivo de viabilizar serviços de pavimentação. A prefeitura reconheceu que muitas ruas ainda precisam de melhorias, mas afirmou que tem realizado intervenções constantes para resolver problemas como o apontado pelos moradores do bairro Rosimeire.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.