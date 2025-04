Bairro a Bairro: moradores denunciam sujeira e falta de pavimentação na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (02), moradores do Jardim Alterosa, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, reclamam da falta de pavimentação e da insegurança causada por mato alto em um terreno. A população diz que os problemas estão dificultando a ida de crianças para a creche.



A Prefeitura de Betim informou que todas as vias de acesso à creche da região são pavimentadas e possuem calçadas cimentadas, garantindo que os alunos não precisem passar por áreas de matagal. No entanto, o município alertou sobre o risco de travessia de pedestres pela ferrovia. A limpeza da linha férrea é de responsabilidade da VLI Logística, concessionária que opera a ferrovia. A empresa afirmou que os serviços de capina já começaram em Betim e que a região do Jardim Alterosa será atendida na próxima semana.



Sobre a segurança, a Prefeitura de Betim destacou que a Guarda Municipal realiza patrulhamentos preventivos na área e tem reforçado a presença no bairro. Em casos de emergência, a população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153, disponível 24 horas, ou a Polícia Militar pelo número 190.



