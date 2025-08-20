Bairro a Bairro: moradores enfrentam poeira e falta de infraestrutura básica em de Mateus Leme (MG)

No bairro Araçás, em Mateus Leme, na Grande BH, famílias convivem diariamente com poeira que invade casas e prejudica a saúde, especialmente de crianças e pessoas com problemas respiratórios. Apesar de pagarem IPTU e possuírem escritura, os moradores dependem de caminhões-pipa da prefeitura, pois a Copasa afirma que a infraestrutura não está regularizada.



