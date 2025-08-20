Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bairro a Bairro: moradores enfrentam poeira e falta de infraestrutura básica em de Mateus Leme (MG)

Comunidade não tem água encanada, apesar da regularização de lotes e pagamento de IPTU

Balanço Geral MG|Do R7

No bairro Araçás, em Mateus Leme, na Grande BH, famílias convivem diariamente com poeira que invade casas e prejudica a saúde, especialmente de crianças e pessoas com problemas respiratórios. Apesar de pagarem IPTU e possuírem escritura, os moradores dependem de caminhões-pipa da prefeitura, pois a Copasa afirma que a infraestrutura não está regularizada.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana)
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.