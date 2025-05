Bairro a Bairro: ruas esburacadas e insegurança afetam moradores do bairro Pedra Branca

Moradores enfrentam sérios problemas de infraestrutura, como ruas sem pavimentação e cheias de buracos, no bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, a área sofre com desovas clandestinas, incluindo até mesmo a de corpos humanos, o que aumenta a sensação de insegurança entre a população. Os residentes apelam para que a Prefeitura de Ribeirão das Neves tome ações para resolver essas questões que comprometem o cotidiano e a segurança na localidade. "Parece que nem prefeito a gente tem, de tanto descaso", disse um morador.



