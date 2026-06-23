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Blitz RECORD: entenda como a compra de carros usados exige atenção aos direitos do consumidor

Marcelo Aro esclareceu dúvidas sobre situações que podem garantir reparação ao comprador

Balanço Geral MG|Do R7

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No Blitz RECORD, Marcelo Aro esclareceu dúvidas dos telespectadores sobre os direitos de quem compra um carro usado e descobre problemas após a negociação.

Entre as perguntas enviadas ao programa, a corretora de imóveis Edneia Costa buscou orientações sobre as garantias do consumidor em casos de defeitos identificados depois da compra. Já o professor Dilson Tadeu questionou quais medidas podem ser tomadas quando a quilometragem do veículo foi adulterada para indicar uma utilização menor do que a real.

Durante o quadro, Marcelo Aro explicou que a alteração da quilometragem configura uma prática irregular e pode caracterizar fraude. Nesses casos, o consumidor pode buscar a reparação dos prejuízos sofridos, inclusive por meio de indenização, desde que a adulteração seja comprovada.

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