Blitz RECORD: mãe entra na Justiça contra plano de saúde por tratamento para filho autista

No quadro Blitz RECORD desta terça-feira (01), contamos a história de Viviane, que é mãe do pequeno Davi, de 8 anos, diagnosticado com autismo e uma condição intestinal rara. Apesar de ter plano de saúde, ela precisou recorrer à Justiça para garantir o tratamento do filho. A decisão judicial determinou o custeio das terapias e medicações, mas o plano descumpriu a ordem. Sem renda fixa e vivendo de doações, Viviane enfrenta dificuldades para manter as necessidades básicas do filho. A situação mobilizou o quadro Blitz RECORD, que cobrou respostas da operadora. Após pressão, o plano enviou uma nota e realizou auditoria na casa da família. Mesmo assim, parte do tratamento ainda não foi regularizado. O caso continua sob acompanhamento do programa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!