Bombeiros resgatam dois venezuelanos presos em carro submerso em córrego no interior de MG

Dois venezuelanos, um jovem de 19 anos e um homem de 39, foram resgatados com vida após o carro em que estavam cair e ficar submerso em um córrego na cidade de Ituiutaba, a cerca de 670 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Segundo o Cabo Geraldo Rocha, do Corpo de Bombeiros, "quando chegamos no local, o carro já estava submerso, com pouco ar dentro do veículo. Conseguimos ouvir batidas de dentro do veículo, com duas vítimas presas, afundando cada vez mais e com a água entrando ainda mais". Para realizar o resgate, os bombeiros precisaram destombar o veículo dentro do córrego, pois as portas estavam obstruídas pela lama e pela pressão da água. As duas vítimas foram levadas ao hospital, uma delas já recebeu alta e a outra segue em recuperação.



