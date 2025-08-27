Cantor sertanejo é preso momentos antes de show em BH por dívida de pensão judicial

O cantor Relber André Pereira, de 34 anos, foi preso na noite desta terça-feira (26), momentos antes de um show no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A prisão ocorreu devido ao não pagamento de pensão estipulada pela Justiça após um acidente em 2016. Na época, Relber emprestou seu carro a um motorista sem habilitação, que se envolveu em colisão com outro veículo e uma moto, resultando na morte do motociclista.



A Justiça considerou o cantor responsável e determinou o pagamento de pensão à família da vítima, que não vem sendo cumprido. Relber foi detido dentro da casa de shows onde se apresentaria. A decisão judicial também bloqueou o pagamento de um show realizado na cidade de Ipatinga, a cerca de 250 km da capital mineira, e determinou que outras empresas informem possíveis cachês pendentes do cantor até a quitação da dívida.



