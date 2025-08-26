Casal de veterinários suspeito de maus-tratos e estelionato são julgados na Grande BH

Começou nesta segunda-feira (26), em Nova Lima, na Grande BH, a primeira audiência de instrução e julgamento do casal de veterinários Marcelo Darel e Franciella, ex-donos da clínica Animed. Eles e outros funcionários respondem por crimes ambientais, estelionato e organização criminosa. Ao todo, 14 réus estão no processo, incluindo a empresa.



De acordo com o Ministério Público, os veterinários são acusados de fraudar diagnósticos, realizar procedimentos sem capacidade técnica, forjar tratamentos, cobrar por diárias de animais já mortos e até descartar lixo hospitalar de forma irregular.



O caso começou a ser investigado em 2019, após a denúncia de tutores, como a de Bruno, dono do cão Rambo, que ficou com sequelas permanentes após uma cirurgia considerada mal feita. Ele afirma que só descobriu os erros após buscar outra clínica, onde foi feito um laudo constatando falhas graves no atendimento.



A clínica Animed foi fechada, mas, segundo a advogada assistente de acusação, os dois veterinários continuam atuando em outro endereço em Belo Horizonte.







O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!