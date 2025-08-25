Defesa Civil acompanha estragos após incêndio destruir gráfica em Contagem (MG)

A Defesa Civil esteve nesta segunda-feira (25) na gráfica destruída por um incêndio em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros também reforçou os trabalhos para evitar que novos focos surgissem. O fogo começou na noite anterior e se espalhou rapidamente por causa do material inflamável armazenado. Toneladas de bobinas de papel foram consumidas e equipamentos ficaram danificados. Durante o rescaldo, as chamas chegaram a reaparecer, e uma retroescavadeira foi usada para retirar parte do material. A causa do incêndio ainda será investigada pela perícia dos Bombeiros.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!