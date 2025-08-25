Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Defesa Civil interdita imóvel incendiado por ex-companheiro de moradora na Grande BH

Suspeito de 50 anos foi preso; mulher tinha medida protetiva contra ele

Balanço Geral MG|Do R7

Um homem de 50 anos foi preso após invadir e atear fogo na casa da ex-companheira em Sabará, na Grande BH. O incêndio começou em um colchão no segundo andar do imóvel e comprometeu toda a estrutura, que agora precisará ser demolida.

A Defesa Civil interditou a residência, que abrigava duas famílias e tinha um terceiro andar em construção. A prefeitura vai cadastrar os moradores para encaminhá-los a programas habitacionais.

A vítima, de 42 anos, afirmou ter uma medida protetiva contra o suspeito. No momento do fogo, apenas o pai dela estava na casa. O idoso inalou fumaça, mas foi atendido pelo Samu no local.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Incêndio
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.