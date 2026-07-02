Diarista que confessou matar casal de idosos é levada para presídio na Grande BH

A diarista Paola Stephany Neto Cirino, de 30 anos, foi encaminhada ao presídio feminino de Ribeirão das Neves, na Região metropolitana de Belo Horizonte, após confessar o assassinato do casal de idosos Maria Clotilde Atala, de 76 anos, e Cláudio Atala, de 75, no bairro São Pedro, na Região Centro-Sul da capital mineira.



A suspeita foi presa em um hotel de Itabira, a 111 km de Belo Horizonte, onde a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou objetos roubados do apartamento das vítimas e R$18 mil em dinheiro. Segundo a investigação, ela dopou o casal com calmantes antes de matá-los a facadas e, após o crime, fugiu levando pertences das vítimas.



De acordo com a corporação, o crime foi premeditado. Depois dos procedimentos de praxe, Paola foi levada para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.



