Dupla de artistas espalha cultura do rap e hiphop por transportes públicos de BH

Dois jovens artistas têm chamado atenção ao transformar o transporte público de Belo Horizonte em palco. Amim, da região de Venda Nova, e Jovem Tai, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, levam o rap e o hip-hop para ônibus, metrô e até feiras da cidade. Com rimas rápidas, inteligentes e bem-humoradas, eles conquistam passageiros e viralizam nas redes sociais. Os dois se conheceram em batalhas de rima na capital e desde então passaram a se apresentar juntos.



