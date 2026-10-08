Dupla é presa após quebrar bomba de combustível e perseguir frentista com pedras em BH
Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos, que foram presos em flagrante pela Polícia Militar
Dois homens em situação de rua foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (8/10) após danificarem uma bomba de combustível de um posto de gasolina e perseguirem um frentista com pedras, no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento (veja o vídeo abaixo). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos costumavam permanecer nas proximidades de um semáforo da região e teriam se desentendido com um funcionário do posto. Durante a discussão, os dois pegaram pedras e as arremessaram contra uma bomba de combustível, provocando danos ao equipamento.
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