Durante período de férias escolares, oficina da UFMG resgata jogos tradicionais para crianças

A Universidade Federal de Minas Gerais oferece uma oficina de férias no espaço do conhecimento, resgatando jogos tradicionais. Crianças e seus pais participam de atividades que promovem socialização e criatividade sem o uso de telas. A entrada é gratuita, com ingressos disponibilizados duas horas antes do evento. As atividades ocorrem até o dia 3 de agosto.



