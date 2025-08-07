"Ela ameaçou me dar tiros", conta influenciadora atacada por vizinha em BH

Uma mulher foi presa após atacar sua vizinha com uma faca em um condomínio no bairro Planalto, em Belo Horizonte. O conflito teria sido motivado por uma suposta dívida de R$50. A vítima afirmou que a agressora, antes amiga, frequentemente pedia ajuda financeira. Durante a briga, ocorrida em parte no elevador, o marido da agressora, que é policial, teria ajudado retirando a vítima do elevador para que a esposa a atacasse fora do alcance das câmeras. A vítima relata temer por sua segurança, pois o casal ainda mora no mesmo prédio. A polícia investiga o caso e aguarda imagens das câmeras de segurança para esclarecimentos.



