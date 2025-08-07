Logo R7.com
"Ela ameaçou me dar tiros", conta influenciadora atacada por vizinha em BH

Polícia investiga o caso e aguarda imagens das câmeras de segurança para esclarecimento; vítima levou golpes de faca

Balanço Geral MG|Do R7

Uma mulher foi presa após atacar sua vizinha com uma faca em um condomínio no bairro Planalto, em Belo Horizonte. O conflito teria sido motivado por uma suposta dívida de R$50. A vítima afirmou que a agressora, antes amiga, frequentemente pedia ajuda financeira. Durante a briga, ocorrida em parte no elevador, o marido da agressora, que é policial, teria ajudado retirando a vítima do elevador para que a esposa a atacasse fora do alcance das câmeras. A vítima relata temer por sua segurança, pois o casal ainda mora no mesmo prédio. A polícia investiga o caso e aguarda imagens das câmeras de segurança para esclarecimentos.

