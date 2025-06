Engenheiro é preso após ser flagrado tirando fotos por baixo de saias de mulheres em MG

Um engenheiro metalúrgico, de 54 anos, foi detido em uma feira de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após ser flagrado tirando fotos debaixo das saias de mulheres. Segundo testemunhas, o homem seguia as vítimas de perto para capturar imagens íntimas.



Durante a abordagem da Guarda Civil Municipal, o suspeito negou as acusações inicialmente, mas depois admitiu a prática dizendo se tratar de um "momento de fraqueza".



A investigação busca encontrar se há mais registros de outras vítimas e locais no celular do suspeito.



