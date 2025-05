Família pede ajuda para encontrar Amora, calopsita desaparecida em Belo Horizonte

Uma família em Belo Horizonte está em busca de sua calopsita Amora, que desapareceu na região da Savassi. Amora é branca com uma distintiva marquinha rosa em sua asa. As crianças da família, visivelmente emocionadas, estão usando as redes sociais para pedir ajuda. A mãe relatou que a ave voou pela varanda após a abertura da gaiola. Além disso, a família distribuiu cartazes e contratou um carro de som na tentativa de encontrá-la. A comunidade se uniu, oferecendo apoio e procurando pela região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!