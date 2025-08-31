Homem morre após ser atingido com golpes de faca depois de briga por sacola no Centro de BH

Um homem, de 43 anos, foi morto com golpes de faca depois de uma briga no Centro de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29). A vítima e o suspeito viviam em situação de rua. Segundo a Polícia Militar, a confusão aconteceu por causa de uma sacola. O autor, de 49 anos, foi preso três horas depois do crime a um quarteirão do local. Ele já possuía extensa ficha criminal e trocou de roupa para tentar despistar a polícia.



