Homem morre após ser atingido com golpes de faca depois de briga por sacola no Centro de BH

Vítima e suspeito viviam em situação de rua; autor tem extensa ficha criminal e trocou de roupa para tentar despistar a polícia

Balanço Geral MG|Do R7

Um homem, de 43 anos, foi morto com golpes de faca depois de uma briga no Centro de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29). A vítima e o suspeito viviam em situação de rua. Segundo a Polícia Militar, a confusão aconteceu por causa de uma sacola. O autor, de 49 anos, foi preso três horas depois do crime a um quarteirão do local. Ele já possuía extensa ficha criminal e trocou de roupa para tentar despistar a polícia.

