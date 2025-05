Homem que atropelou mãe e filho na Grande BH é indiciado por homicídio doloso

Um homem de 54 anos foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio doloso após atropelar e matar uma mãe e seu filho em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, no domingo (11), data em que se comemora o Dia das Mães. O homem dirigia sem habilitação a uma velocidade estimada de 97 km/h em uma via com limite de 40 km/h. O delegado Fábio Gabrich explicou que o motorista poderia ter evitado o acidente utilizando alternativas na via. "Se ele estivesse em uma marcha compatível com a velocidade permitida, poderia ter evitado o resultado trágico", observou o delegado. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público para a decisão sobre possíveis denúncias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!